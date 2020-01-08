Украинское посольство составляет списки погибших при крушении лайнера в Иране

Киев, 8 января. Списки погибших при крушении украинского лайнера в Иране устанавливает посольство Украины. Сотрудники дипмиссии уже работают в аэропорту имени имама Хомейни в Тегеране, где разбился самолет.

По словам одного из сотрудников посольства, в настоящее время окончательных списков нет, работа продолжается. Дипломаты работают в вконтакте с соответствующими структурами, пишет РИА Новости.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет «Украинских авиалиний» потерпел крушение утром 8 января у тегеранского международного аэропорта. Представитель Министерства авиации Ирана Джаафар Заде сообщил, что на борту самолета находились 167 пассажиров.