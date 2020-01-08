Зеленский выразил соболезнования родным погибших при крушении самолета в Иране

Киев, 8 января. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении пассажирского лайнера возле Тегерана. Об этом глава украинского государства написал в среду на своей странице в социальной сети Facebook.

«Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта», — написал Зеленский.

Он также отметил, что, согласно предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. При этом Зеленский добавил, что украинское посольство сейчас выясняет всю информацию об обстоятельствах и причинах крушения.

«Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», — написал глава Украины.

Напомним, в среду около 06.00 (по московскому времени) воздушное судно разбилось у тегеранского международного аэропорта. В авиационном ведомстве Ирана сообщили, что на борту самолета находились 167 человек.

Дипломатическое ведомство Украины со ссылкой на предварительные сведения корпорации «Международные авиалинии Украины» (МАУ) заявило, что никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.