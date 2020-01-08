Врач-нарколог рассказал, как не поддаться постновогодней депрессии

Москва, 8 января. Психиатр-нарколог Борис Менделевич дал рекомендации, как избежать постновогодней депрессии, которая может возникнуть после длинных каникул. По словам специалиста, постновогодняя депрессия — довольно распространенное явление.

«В праздничный период почти вовсю царит атмосфера ожидания чуда, и во многом к Новому году люди предвкушают, что все загаданное случится. Но надо понимать, что помимо желаний должны быть и действия», — отметил он.

Менделевич обратил внимание на то, что в новогодние и рождественские каникулы необходимо всенепременно составить план отдыха: чередовать физическую активность и умственную нагрузку, а также внимательно следить за своим моральным состоянием, сообщает РИА Новости.

Он также указал на то, что за три-четыре дня до возобновления рабочих будней надо вернуться к трудовому режиму. По его словам, поэтапный переход не так сильно ударит по организму.

При этом врач призвал помнить о мечтах и целях, которые могут исполниться благодаря тщательному труду и плодотворным результатам.