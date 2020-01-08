Туристы бегут с зимних курортов в Грузии из-за проблем с водоснабжением

Тбилиси, 8 января. Туристы массово покидают зимние курорты Грузии из-за проблем с водоснабжением, сообщает грузинский телеканал Rustavi2.

Сообщается, что отключение воды началось еще перед Новым годом. Водоснабжение восстановили 4 января, однако уже на следующий день туристы снова остались без воды.

Больше всего от отсутствия воды пострадали главные курорты Грузии Бакуриани и Гудаури, там наблюдается «массовое бегство туристов». Отдыхающие отменяют бронь в отелях и жалуются в социальных сетях на отсутствие воды и неприятный запах в номерах и местах для питания.

В Бакуриани воду получают лишь 10% отелей. В Гудаури воду приходится развозить на машинах.

«Объединенная компания водоснабжения» объясняет неудобства отсутствием снега на курортах. Резервуары, предназначенные для сбора снега — осушены. Компания выражает надежду, что водоснабжение удастся восстановить в ближайшее время.

Точное число оттока отдыхающих из Грузии еще не подсчитано. Однако отмечается, что данная ситуация с отсутствием воды серьезно подкашивает основную отрасль грузинской экономики — туризм. В связи с этим оппозиция Грузии ставит вопрос ответственности центрального правительства и властей на местах.

Известно, что из-за возникших перебоев снята с должности руководитель «Объединенной компании водоснабжения» Екатерина Галдава. Ситуацию взял под свое шефство премьер-министр Грузии Георгий Гахария, но проблему пока все еще не удается решить.

В «Объединенной компании водоснабжения» сообщают, что в 2020 году будет начат полный ремонт системы водоснабжения, на что Азиатский банк развития выделил свыше 17 миллионов долларов.