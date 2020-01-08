Спикер Палаты представителей США заявила, что Америка и мир не могут позволить себе войну

Вашингтон, 8 января. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что пристально следит за ситуацией с обстрелом эксплуатируемых США баз в Ираке и призывает иранские власти прекратить насилие, а Белый дом — положить конец «бессмысленным провокациям».

«Пристально слежу за ситуацией после бомбардировок, направленных против американских войск в Ираке. Мы должны обеспечить безопасность наших военнослужащих, включая прекращение ненужных провокаций со стороны администрации США», — написала политик в своем Twitter-аккаунте.

Спикер особо обратила внимание на то, что Америка и мир «не могут позволить себе войну».

Сенатор от Республиканской партии Рэнд Пол полагает, что вашингтонская администрация должна перенести любые обсуждения о военных действиях против Ирана в Конгресс, поскольку необходимы меры по снижению эскалации.

Официальный представитель Министерства обороны США Джонатан Хоффман сообщил, что иранские войска нанесли авиационный удар в Ираке по меньшей мере по двум базам, используемым Америкой. По его словам, под обстрел попали база Айн аль-Асад и воздушная гавань Эрбиля. О жертвах среди военнослужащих США и международной коалиции пока не сообщается.