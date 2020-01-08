Появились фото с места крушения украинского лайнера в Тегеране

Тегеран, 8 января. Красный Полумесяц в своем Twitter разместил фотографии с места крушения украинского лайнера, который разбился в аэропорту Тегерана.

На снимках видны обломки самолета, обугленные детали и спасатели, работающие на месте аварии.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر درباره #سقوط_هواپیمای_اوکراینی: بعید می‌دانم کسی در این حادثه زنده مانده باشد. خوشبختانه به منازل مسکونی خسارتی وارد نشده است. pic.twitter.com/FSdTXNsfZB — هلال احمر ایران (@Iranian_RCS) January 8, 2020

Украинский Boeing-737 разбился вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. По данным министерства авиации Ирана на борту лайнера находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Самолет направлялся в Киев. Предположительной причиной крушения лайнера называют технические неисправности.