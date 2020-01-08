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Появились фото с места крушения украинского лайнера в Тегеране

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Появились фото с места крушения украинского лайнера в Тегеране

Тегеран, 8 января. Красный Полумесяц в своем Twitter разместил фотографии с места крушения украинского лайнера, который разбился в аэропорту Тегерана.

На снимках видны обломки самолета, обугленные детали и спасатели, работающие на месте аварии.

Украинский Boeing-737 разбился вскоре после вылета из тегеранского аэропорта имени Имама Хомейни. По данным министерства авиации Ирана на борту лайнера находилось 167 пассажиров и 9 членов экипажа.  Самолет направлялся в Киев. Предположительной причиной крушения лайнера называют технические неисправности.

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Источник: Twitter Красного Полумесяца
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