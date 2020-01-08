Постпред Ирана призвал СБ ООН привлечь США к ответственности

Нью-Йорк, 8 января. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи призвал Совбез организации привлечь США к ответственности за незаконные действия и угрозы. Соответствующее письмо дипломат направил в СБ и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

«Совет Безопасности ООН должен строжайшим образом осудить незаконные угрозы и необузданную политику Соединенных Штатов, а также привлечь их к ответственности за все их противоправные действия и незаконную практику», — цитирует послание постпреда РИА Новости.

Маджид Тахт-Раванчи отметил, что Совбез ООН должен вынудить Соединенные Штаты соблюдать нормы и принципы международного права.

Отношения между США и Ираном обострились после того, как в ночь на 3 января в окрестностях Багдада в результате ракетного удара погиб иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и еще несколько человек. Приказ о проведении операции отдал президент США Дональд Трамп.

Согласно версии Белого дома, операция носила «оборонительный характер», поскольку якобы преследовала цель защитить находящихся на Ближнем Востоке американских военных.

Действия Вашингтона осудили многие страны. Политики и эксперты назвали убийство Сулеймани терактом.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ответ Тегерана будет пропорциональным, так как в отличие от Вашингтона, иранское руководство не намерено пренебрегать международными законами.

В ночь на 8 января силы КСИР нанесли ракетный удар по крупнейшей базе США в Ираке «Айн-аль-Асад», а также по военному объекту США в северной части Ирака. Информации о погибших и масштабах разрушений пока нет.