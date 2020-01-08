Появились подробности крушения украинского лайнера в Иране

Тегеран, 8 января. Украинский рейс PS752 вылетел из иранской столицы в 05.42 (по московскому времени) и исчез с радаров спустя 2 минуты. Об этом говорится в среду в сообщении мониторингового сервиса Flightradar.

По сведениям ресурса, украинский Boeing 737-800 разбился почти сразу после взлета.

«PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC. Последние данные получены в 2.44 UTC», — следует из сообщения Flightradar в его Twitter-аккаунте.

В среду утром агентство Tasnim передало, что пассажирский самолет авиакомпании МАУ со 180 пассажирами на борту потерпел крушение по причине «технических проблем» возле международного аэропорта имени Имама Хомейни.

Позднее в Минавиации Ирана уточнили, что на борту украинского лайнера было 167 человек — никто не выжил.