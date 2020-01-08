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Пассажиры и члены экипажа на борту рухнувшего в Иране самолета погибли

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Пассажиры и члены экипажа на борту рухнувшего в Иране самолета погибли

Тегеран, 8 января. Все пассажиры и члены экипажа на борту рухнувшего в Иране украинского воздушного судна погибли. Об этом сообщило в среду информационное агентство Reuters.

По данным издания, сославшегося на иранское ТВ, никто не выжил после крушения самолета возле воздушной гавани Тегерана.

Напомним, украинский пассажирский самолет разбился утром в среду через две минуты после взлета. Согласно данным РИА Новости, на борту воздушного судна было 167 пассажиров.

В настоящее время посольство Российской Федерации в Тегеране устанавливает, были ли россияне на потерпевшем крушение лайнере.

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Источник: Reuters
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