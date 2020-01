Пассажиры и члены экипажа на борту рухнувшего в Иране самолета погибли

Тегеран, 8 января. Все пассажиры и члены экипажа на борту рухнувшего в Иране украинского воздушного судна погибли. Об этом сообщило в среду информационное агентство Reuters.

По данным издания, сославшегося на иранское ТВ, никто не выжил после крушения самолета возле воздушной гавани Тегерана.

Напомним, украинский пассажирский самолет разбился утром в среду через две минуты после взлета. Согласно данным РИА Новости, на борту воздушного судна было 167 пассажиров.

В настоящее время посольство Российской Федерации в Тегеране устанавливает, были ли россияне на потерпевшем крушение лайнере.

A Boeing 737-800 (UR-PSR) Ukraine International w/ 180 passengers and crew crashed shortly after takeoff from Imam Khomeini Airport in Tehran early Wednesday local time, flight #PS752. Iran’s state media says all on-board have died (1/2). pic.twitter.com/YoyiRt6fZB