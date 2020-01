В Twitter Сулеймани появилась надпись «Я буду тебе противостоять»

Тегеран, 8 января. На странице в Twitter убитого Вооруженными силами США иранского генерала Касема Сулеймани опубликована запись со словами «Я буду тебе противостоять».

Цитата написана на английском языке на фоне портрета Сулеймани в военной форме.

Пост с аналогичным высказыванием уже публиковался на странице иранского генерала. В ноябре 2018 года американский президент Дональд Трамп разместил в своем Twitter запись о санкциях против Ирана, оформленную под постер сериала «Игра престолов». Тогда Касем Сулеймани решил не отставать от сетевых трендов и тоже сделал стилизованный пост под «Игру престолов» с цитатой I Will Stand Against You («Я буду тебе противостоять»).

Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января 2020 года вблизи международного аэропорта Багдада. В автомобильную колонну, в которой находился автомобиль генерала, попала американская ракета. Провести операцию распорядился президент США Дональд Трамп.

Убийство генерала резко обострило ситуацию на Ближнем Востоке. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. В ночь на 8 января американские военные базы в Ираке подверглись ракетным ударам со стороны Ирана. Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за атаку, объявив, что «ожесточенная месть КСИР началась». Операцию назвали «мученик Сулеймани».

В общей сложности в сторону базы в Эрбиле и базы «Эйн-аль-Асад» на западе Ирака было направлено 15 баллистических ракет. Удары по американским объектам начались в то же время (01.20 по местному времени), в которое 3 января был убит Сулеймани.