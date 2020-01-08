Иран ударил по базам США в Ираке, СМИ сообщили о крушении Boeing 737. События дня. ФАН-ТВ

Иран ударил по базам США в Ираке, СМИ сообщили о крушении Boeing 737 Ответ Тегерана на убийство Касема Сулеймани не заставил себя долго ждать. Иранские военные нанесли ракетный удар по объектам США в Ираке. По предварительным данным, речь идет как минимум о двух базах в Эрбиле и Айн-аль-Асаде. Информацию об атаке уже подтвердил Пентагон, но о потерях и масштабах разрушений пока не сообщил. С заявлением на эту тему американский лидер Дональд Трамп пообещал выступить позже. Вместе с тем глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф уже назвал самообороной действия своей страны, причем в соответствии с уставом ООН. Напомним, что 3 января после авиаудара США по Багдаду погиб иранский генерал Касем Сулеймани из Корпуса стражей исламской революции. Вслед за этим власти Ирака потребовали от Штатов убраться из региона, а Иран в свою очередь даже признал Пентагон террористической организацией. Увы, на этом сегодня новости из региона не заканчиваются. СМИ сообщают, что в аэропорту иранской столицы разбился украинский самолет Boeing 737, на борту которого 180 пассажиров. Сейчас поступают противоречивые данные, и связана ли авария с ракетными ударами, пока не известно. Мы продолжим следить за развитием событий.

Путин провел переговоры с Асадом в Сирии Президент России Владимир Путин неожиданно посетил Дамаск. Здесь он провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом. Заранее этот визит не был объявлен и стал внезапным для общественности. Лидеры встретились сразу же по прибытии нашей делегации в аэропорт Дамаска, а затем вместе отправились в командный пункт Вооруженных сил России в арабской республике. Там они заслушали доклады военных о ситуации в регионе. Владимир Путин высоко оценил усилия Москвы и Дамаска по борьбе с терроризмом. Он заявил, что на пути к восстановлению сирийской государственности проделана огромная работа, и это видно в самом Дамаске, куда возвращается мирная жизнь. В подтверждение своих слов Владимир Путин лично прогулялся по улицам сирийской столицы. Компанию ему составили Башар Асад и министры обороны обеих стран — Али Айюб и Сергей Шойгу. Они осмотрели местные достопримечательности: мечеть Омейядов и православную церковь Святой Девы Марии. Президент Сирии в свою очередь тепло поздравил своего коллегу и весь российский народ с праздником рождества.

ЕС выступил против интервенции в Ливию Евросоюз призывает воздержаться от любого военного вмешательства в Ливию. С таким заявлением выступил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи в Брюсселе. Там прошли переговоры министров иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании. По мнению дипломатов, решение Турции отправить в Ливию своих военных лишь усугубит разногласия в Триполи и приведет к затяжному кризису во всем регионе. Напомним, что с 2011 года после убийства лидера страны Муаммара Каддафи здесь продолжается гражданская война. Сейчас в столице Ливии правит так называемое Правительство национального согласия во главе с Фаизом Сараджем, оно сформировано при поддержке ООН и ЕС, однако не раз уличалось в связях с террористами. Против этой структуры выступает армия во главе с маршалом Халифой Хафтаром — ему уже удалось освободить большую часть страны от боевиков. Ну, а Турция, отправившая свои силы в регион, поддерживает здесь отнюдь не Хафтара, а Сараджа, и это может привести к новым военным столкновениям.