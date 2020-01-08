Трамп рассматривает сценарии ответа на иранский ракетный удар

Вашингтон, 8 января. Американский президент Дональд Трамп изучает варианты ответа на иранский ракетный удар по базам с военными Соединенных Штатов. Об этом сообщает в среду телевизионный канал Fox News.

Ранее глава вашингтонской администрации провел совещание со своими советниками по национальной безопасности в Белом доме, но по результатам этого не последовало никаких официальных заявлений.

В ночь на среду Корпус стражей Иранской революции (КСИР) заявил о старте операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса «земля-земля» были выпущены из Ирана по базе «Эйн-аль-Асад», расположенной на западе Ирака, и базе в Эрбиле, где дислоцирован военный контингент армии США.

Накануне высший совет национальной безопасности Ирана сообщил о 13 вариантах ответа на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.

Напомним, 3 января Пентагон провел в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Военные нанесли ракетный удар по автомобильной колонне, в которой находился Сулеймани.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заверил, что Тегеран отомстит за убийство Сулеймани. Хозяин Белого дома Дональд Трамп пообещал нанести «молниеносный и сильный удар» по 52 целям в Иране, если американские военные будут атакованы.