Тегеран, 8 января. Агентство Reuters со ссылкой на иранское телевидение сообщило, что в результате ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке погибли 80 человек.
Как сообщается в Twitter иранского телеканала Press TV, в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке погибли 80 человек.
Reports: 80 killed in #Iran missile attacks on U.S. bases in #Iraq #BreakingNews #UnitedStates #IranvsUSA #DecisiveResponse #GhasemSoleimani pic.twitter.com/WzOOlkotVy— Press TV (@PressTV) January 8, 2020
Ранее в Пентагоне сообщили, что ни один американский военный не пострадал в результате обстрела со стороны Ирана.
Напомним, Вооруженные силы Ирана подвергли массированной ракетной атаке две военные базы в Ираке, на которых расквартированы войска США. Удар стал ответом американцам на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.