Тегеран, 8 января. Агентство Reuters со ссылкой на иранское телевидение сообщило, что в результате ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке погибли 80 человек.

Как сообщается в Twitter иранского телеканала Press TV, в результате ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке погибли 80 человек.

Ранее в Пентагоне сообщили, что ни один американский военный не пострадал в результате обстрела со стороны Ирана.

Напомним, Вооруженные силы Ирана подвергли массированной ракетной атаке две военные базы в Ираке, на которых расквартированы войска США. Удар стал ответом американцам на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.