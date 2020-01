В Минавиации Ирана назвали точное число пассажиров рухнувшего самолета

Тегеран, 8 января. Представитель воздушной гавани Тегерана подтвердил крушение украинского пассажирского лайнера. Согласно последним сведениям, на борту судна находилось 167 пассажиров.

Как рассказал РИА Новости представитель Министерства авиации Ирана Джаафар Заде, на борту упавшего борта находились 167 пассажиров.

Киевский международный аэропорт «Борисполь» в настоящее время не располагает сведениями о возможном крушении самолета.

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что пассажирский самолет Boeing-737, следовавший из Тегерана в украинскую столицу, рухнул практически сразу после взлета. Отмечалось, что воздушное судно начало падать из-за технических неисправностей.

Потерпевший крушение лайнер принадлежит «Международным авиалиниям Украины» (МАУ).

Пользователи социальной сети Twitter публиковали видео, на котором якобы запечатлено падение самолета. Судя по кадрам, самолет загорелся еще в небе.

