Экс-глава МИД Латвии объяснил «недружественное отношение» стран Прибалтики к России

Рига, 8 января. Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс рассказал о причинах негативного отношения его государства и остальных балтийских стран к Российской Федерации.

Бывший министр иностранных дел Латвии считает, что отношение Риги к Москве зависит от политики США. По его словам, если Латвия решит пойти на сближение с Россией, то ее будут ждать санкции со стороны Вашингтона.

Дипломат сравнил США с полицейским, и заявил, что Америка будет использовать санкции как рычаг давления, до тех пор, пока доллар стоит во главе мировой экономики.

«Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции — так как это было сделано в отношении компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток – 2». Американцы будут править санкциями, они будут как полицейский, пока доллар царствует в экономическом мире, американцы будут использовать этот рычаг», — говорит Янис Юрканс.

Также латвийский дипломат выразил предположение, что в будущем Европейский союз, членом которого является Латвия может распасться. Когда это произойдет, Риге придется делать определенный выбор, отмечает Юрканс.

«После развала Евросоюза произойдет в какой-то мере регионализация ЕС. Латвии как члену союза надо думать – а что дальше, какой союз, с кем будем дружить, и что это все для нас значит», — констатировал экс-министр иностранных дел Латвии.

Напомним, что с 1 января 2020 года в Латвии вступает в силу закон «О прекращении присвоения статуса неграждан новорожденным детям». Согласно закону, рожденные с 2020 года дети «неграждан» автоматически становятся гражданами Латвии. На данный момент в Латвии проживают 220 тысяч человек обладающих статусом «неграждан», которые ограничены в правах.