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Крушение украинского Boeing-737 в Тегеране попало на видео

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Крушение украинского Boeing-737 в Тегеране попало на видео

Тегеран, 8 января. Видеозапись с моментом крушения украинского самолета в Тегеране была опубликована в Сети.

На видеоролике, снятом очевидцем, можно рассмотреть пламенную точку, которая падает, оставляя за собой огненный хвост. По словам свидетелей, это и есть украинский лайнер.

Ранее стало известно, что украинский Boeing-737 со 180 пассажирами на борту потерпел крушение вблизи аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер упал вскоре после взлета.

Сообщается, что самолет летел в Киев. Предположительной причиной крушения лайнера называют технические неисправности.

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Источник: РИА Новости
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