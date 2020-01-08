Крушение украинского Boeing-737 в Тегеране попало на видео

Тегеран, 8 января. Видеозапись с моментом крушения украинского самолета в Тегеране была опубликована в Сети.

На видеоролике, снятом очевидцем, можно рассмотреть пламенную точку, которая падает, оставляя за собой огненный хвост. По словам свидетелей, это и есть украинский лайнер.

BREAKING VIDEO: Footage of the Ukrainian plane while on fire crashing near Tehran, Iran (h/t @lookner) pic.twitter.com/n4fqxFBRBG — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) January 8, 2020

Ранее стало известно, что украинский Boeing-737 со 180 пассажирами на борту потерпел крушение вблизи аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Лайнер упал вскоре после взлета.

Сообщается, что самолет летел в Киев. Предположительной причиной крушения лайнера называют технические неисправности.