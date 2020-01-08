США запретили своим авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Вашингтон, 8 января. Федеральное управление США по гражданской авиации (FAA) уведомило о запрете американским гражданским самолетам выполнять полеты над значительной частью Ближнего Востока.

Летать, в частности, запрещено над Ираком, Ираном, Оманским и Персидским заливами. Директива связана с «повышенной военной деятельностью и повышенной политической напряженностью на Ближнем Востоке, которые ведут к возможным ошибкам в расчетах и неправильной идентификации».

Запрет распространяется на все американские авиакомпании, сертифицированных FAA лиц и операторов зарегистрированных в США самолетов. Откланяться от директивы пилотам позволено в случае, если этого требует чрезвычайная ситуация.

В 01.20 в ночь на 8 января по базам США на территории Ирака были нанесены ракетные удары. Ответственность за атаку взял на себя иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР). Удары стали ответом на операцию США, в результате которой в ночь на 3 января около аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Убийство Сулеймани вызвало широкий резонанс в мировом сообществе. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказал мнение, что убийство Сулеймани может привести к конфликту мирового масштаба.