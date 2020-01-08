В Иране начались похороны генерала Сулеймани

Тегеран, 8 января. Церемония захоронения останков убитого военными США иранского генерала Касема Сулеймани началась в городе Керман. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«Церемония захоронения Сулеймани проходит в его родном городе Керман», — говорится в сообщении.

Церемония похорон началась на фоне ракетных ударов Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) по объектам США в Ираке. В корпусе отметили, что операция носит название «мученик Сулеймани».

Атаки начались в ночь на 8 января в 01.20. В это же время в ночь на 3 января у аэропорта Багдада в результате операции США был убит Сулеймани. Тогда приказ о нанесении удара отдал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Убийство Сулеймани вызвало широкий резонанс в мировом сообществе. В ходе беседы с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что операция США в Ираке была грубым нарушением международного права. Министры также выразили глубокую озабоченность возможными серьезными последствиями американской акции для мира и стабильности на Ближнем Востоке.