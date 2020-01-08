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Украинский самолет со 180 пассажирами разбился возле аэропорта Тегерана

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Украинский самолет со 180 пассажирами разбился возле аэропорта Тегерана

Тегеран, 8 января. Украинский лайнер со 180 пассажирами рухнул после вылета из тегеранского аэропорта. 

Украинский Boeing-737 со 180 пассажирами на борту потерпел крушение вблизи аэропорта Тегерана.

Как пишет Bloomberg, украинский Boeing-737 разбился вскоре после вылета из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным агентства, лайнер направлялся в Киев.

Сообщается, что причиной крушения самолета могли стать технические неполадки.

Информация о количестве погибших и пострадавших еще не поступала.

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Источник: Bloomberg
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