Украинский самолет со 180 пассажирами разбился возле аэропорта Тегерана

Тегеран, 8 января. Украинский лайнер со 180 пассажирами рухнул после вылета из тегеранского аэропорта.

Украинский Boeing-737 со 180 пассажирами на борту потерпел крушение вблизи аэропорта Тегерана.

Как пишет Bloomberg, украинский Boeing-737 разбился вскоре после вылета из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. По данным агентства, лайнер направлялся в Киев.

Сообщается, что причиной крушения самолета могли стать технические неполадки.

Информация о количестве погибших и пострадавших еще не поступала.