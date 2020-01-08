Цымбалюк-Романовская заявила, что вернувшийся к экс-супруге Джигарханян не осознает происходящего

Москва, 8 января. Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что Армен Джигарханян не осознает происходящего, чем пользуется его бывшая супруга Татьяна Власова. Мнением она поделилась в выпуске теле-шоу «Пусть говорят».

Цымбалюк-Романовская заявила, что отказывается верить в воссоединение Джигарханяна и Власовой. По ее словам, режиссер не осознает происходящего и не узнает людей, а его экс-супруга пользуется этим. По мнению Цымбалюк-Романовской, до такого состояния режиссера довели умышленно.

Однако Власова утверждает, что у нее с бывшим супругом все чудесно. Джигарханян впервые признался ей в чувствах, тогда как раньше он о любви вслух никогда не говорил.

«Три дня назад он мне сказал впервые в жизни: я тебя очень люблю. Никогда не признавался в любви. Не потому, что не любил: просто считал, что любовь проявляется в отношениях. Мы разговариваем. Я ему рассказываю про поездки, жизнь в Америке. Он говорит, что я молодец…», — цитирует Власову портал «Дни.ру».

О воссоединении Джигарханяна и Власовой стало известно осенью минувшего года. Их брак продлился 48 лет. Супруга актера с 1998 года жила в США, но недавно вернулась в Россию, чтобы быть рядом с бывшим мужем, которому в октябре исполнился 84 года. Новость о воссоединении пары подтвердил и сын легендарного актера Степан Джигарханян.

«Мама решила вернуться в Россию и быть с отцом. Очень рад, что родители снова вместе. Вижу, что им действительно хорошо друг с другом», — сообщил он.

По словам Джигарханяна старшего, несмотря на проблемы со здоровьем, он полон желания жить и творить.