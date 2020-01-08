Подписчики высмеяли новый купальник Волочковой

Москва, 8 января. Балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото в новом купальнике. Ее подписчики считают, что известная танцовщица выбрала пляжный костюм не по размеру.

Волочкова вместе со своим возлюбленным отправилась на новогодние праздники в Таиланд. Фотографиями и видео с отдыха балерина активно делится в своем Instagram.

На одном из опубликованных снимков, известная танцовщица позирует на балконе на фоне морского побережья во время заката. Звездная балерина облачена в купальный костюм с ярким принтом и туфли на высоком каблуке.

Многие подписчики не оценили «лук» звезды и начали высмеивать его в комментариях. По мнению ее поклонников, купальник Волочковой слишком мал. Повышенное внимание было к тому, как выглядит грудь знаменитости в пляжном костюме.

«Рождественский костюм не очень удачный...» — @svitlanamichalec. «Купальник у дочки позаимствовала?» — @olgachernikova17198. «У вас груди убежали», — @pricheski_ukladki_spb. «Правый блин комом», — @assyakogan. «Блинчики выпадают. Или вытекают», — @klimovich_olka. «Какой же надо быть д..., чтобы надеть такой маленький купальник?» — @larisalavrentjeva. «Она реально не видит, что грудь не влезает в купальник? Потом обижается что люди ее осуждают», — @taniasurianinova.

Также подписчики уличили балерину в использовании фоторедактора. По мнению фанатов Волочкова сделала свою талию стройнее.

«Вот что фотошоп животворящий делает. Сразу талия нарисовалась», — @korv70.

Некоторые обвинили Волочкову в кощунстве — по их мнению поздравлять с Рождеством в обнаженном виде неуместно.