Путин заявил, что жизнь в Дамаске возрождается

Дамаск, 8 января. Президент России Владимир Путин заявил, что для восстановления экономики Сирийской Арабской Республики предстоит еще многое сделать, но уже становится видно, что Дамаск возвращается к мирной жизни.

Президент России посетил Дамаск 7 января, где посетил командный пункт Вооруженных сил РФ в Сирии и провел встречу с главой государства Башаром Асадом. В рамках визита состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.

Путин отметил, что его порадовали открытые магазины и кафе в Дамаске. По его мнению, жизнь в сирийской столице возрождается.

«Что меня порадовало, когда ехали по Дамаску — жизнь возрождается, много транспорта на улице, магазины работают, кафе, рестораны. Много предстоит сделать для восстановления сирийской экономики. Очень рад возможности встретиться с вами», — заявил российский лидер во время встречи с Башаром Асадом.

Напомним, с 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный конфликт. Благодаря помощи России и поддержке ВКС РФ сирийским правительственным силам удалось остановить экспансию террористических группировок и освободить от боевиков практически всю территорию Сирии. В настоящее время российская сторона оказывает поддержку Дамаску в восстановлении мирной жизни на территории Сирии.

Кроме того, Россия регулярно направляет в Сирию гуманитарную помощь. Также российские военные врачи постоянно проводят медицинские миссии в сирийских провинциях, которые испытывают нехватку медперсонала и инфраструктуры. Военные врачи оказывают помощь всем мирным жителям Сирии.