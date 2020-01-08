Асад заявил о готовности координировать действия с РФ в Сирии для борьбы с терроризмом

Дамаск, 8 января. Президент Сирии Башар Асад обсудил препятствующие политическому процессу в Сирийской Арабской Республике (САР) факторы с главой России Владимиром Путиным и заявил о готовности координировать действия для борьбы с терроризмом.

«Я считаю, что ваш сегодняшний визит очень важен, чтобы обсудить те препятствия и сложности, которые возникают для политического процесса. Как мы можем взаимодействовать и достичь последующих успехов, совместно координируя наши действия в борьбе с терроризмом», — отметил на встрече с российским коллегой в Дамаске Асад.

По словам президента Сирии, в районе, где прошли переговоры, буквально несколько месяцев назад падали снаряды. Он отметил, что его российский коллега своими глазами видит, как возвращается мирная жизнь, что является «лучшим показателем успехов в военной области».

Президент Сирии напомнил об усилиях, которые предприняли армия России во взаимодействии с сирийскими военными, чтобы освободить большую часть территории республики. В то же время Асад рассказал о новых трудностях.

«Каждый раз, когда мы продвигаемся вперед и достигаем успехов, ситуация начинает все больше усложняться, потому что наблюдаются попытки восстановить терроризм», — заключил президент Сирии.

Путин посетил Дамаск во вторник. Асад встретил его в командном пункте ВС РФ в Сирии. Главы государств заслушали доклады о положении дел в регионах республики. После президенты провели двусторонние переговоры и осмотрели Омейядскую мечеть. Затем Путин встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.