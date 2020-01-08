Представитель Ирана ответил на твит Трампа после убийства Сулеймани

Тегеран, 8 января. Представитель высшего руководителя Ирана Али Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности Cаид Джалили после ракетных ударов по базам США опубликовал фото иранского флага. Изображением иранский чиновник поделился в своем микроблоге Twitter.

Таким образом Джалили ответил на опубликованный президентом США Дональдом Трампом 3 января твит с американским флагом. Публикацию американский лидер сделал после убийства главы спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) «Аль-Кудс» Касема Сулеймани в Багдаде.

Накануне по американским объектам в Ираке был нанесен удар баллистическими ракетами. Обстрелам подверглись база «Аль-Асад» в западной части Ирака и база в Эрбиле на территории Иракского Курдистана. Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей Исламской революции.

Атака стала ответом на убийство Сулеймани вблизи аэропорта Багдада. Иранский генерал погиб в результате нанесенного США удара. Приказ об обстреле отдал Трамп. В ответ иранский резидент Хасан Роухани пообещал, что Иран и другие страны Ближнего Востока отомстят США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе беседы со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что военная операция США в Ираке является грубым нарушением международного права и идет вразрез с заявлениями Вашингтона о якобы борьбе с терроризмом.