Трамп заявил о готовности обсудить с Россией ситуацию в Ливии

Вашингтон, 8 января. США намерены обсудить ситуацию в Ливии с Российской Федерацией с прицелом на выработку плана урегулирования конфликта внутри государства, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон обсуждает ситуацию в Ливии со многими странами. Также он заявил, что США будут обсуждать обстановку в североафриканской стране и с Россией.

«Когда речь заходит о Ливии, мы обсуждаем это с президентом Турции Эрдоганом, многими другими странами. Я только что беседовал с канцлером Германии — Ангелой Меркель, мы обсудили тему Ливию, и того, что там происходит. Мы будем говорить с Россией, она также вовлечена в решение этой проблемы. Что касается Ливии, то вовлечены многие страны», — сказал Трамп.

Как говорит американский президент, сейчас положение внутри Ливии очень сложное. По его словам, «там сейчас неразбериха».

Трамп сказал, что многие страны пытаются разузнать о позиции США касаемо ситуации в Ливии.

«И они знают, в чем она заключается. У нас есть четкая позиция. Планируется встреча, посмотрим, сможем ли мы выработать какой-то план обеспечения мира в Ливии», — заявил американский лидер, однако не уточнив деталей планируемой встречи.

В настоящее время в Ливии противоборствуют две стороны конфликта: Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, на стороне которого воюют террористы из запрещенных в РФ организаций «Исламское государство»1 и «Аль-Каеда».

Как установил ФАН, Турция поддерживает боевиков ПНС Ливии, обеспечивая бандитов оружием в обход эмбарго ООН, перебрасывая членов экстремистских организаций из Сирии, а также бойцов спецподразделений.

Кроме того, корреспондентам ФАН удалось выяснить, что 27 декабря 2019 года из Турции в Ливию прибыли два самолета с военной «помощью» для террористов ПНС Ливии. ФАН провел собственное расследование, результаты которого подтверждают вмешательство Турции во внутренние дела Ливии.

2 января 2020 года парламент Турции одобрил инициативу, позволяющую стране направить свои вооруженные силы в Ливию. Впервые о планах Анкары стало известно в декабре. Позднее сообщалось, что боевики ПНС Ливии направили Турции официальный запрос на предоставление военной помощи.

1 Организация запрещена на территории РФ.