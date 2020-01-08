КСИР пообещал атаковать союзников США в случае помощи американцам

Тегеран, 8 января. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что целью для ответного удара будет любое государство, которое предоставит свою территорию для плацдарма для атак на Иран.

Накануне был нанесен удар баллистическими ракетами по американским объектам в Ираке. Обстрелам подверглись база в Эрбиле на территории Иракского Курдистана, и база «Аль-Асад» в западной части Ирана. Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей Исламской революции.

По слова помощника министра обороны США по связям с общественностью Джонатана Хоффмана, ведется оценка нанесенного ущерба, сообщила «Газета.ру». Он отметил, что Вашингтон примет необходимые для защиты своих военных и союзников меры.

Атака стала ответом на убийство командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани, который погиб вблизи аэропорта Багдада в результате нанесенного США удара. Приказ об обстреле отдал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Иранский резидент Хасан Роухани пообещал, что Иран и другие страны Ближнего Востока отомстят США.