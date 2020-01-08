КСИР обвинил Израиль в соучастии в убийстве Сулеймани

Тегеран, 8 января. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал Израиль соучастником убийства генерала Касема Сулеймани, сообщается в заявлении организации.

«В рамках этого преступления (убийство Сулеймани — прим. ФАН) мы никоим образом не рассматриваем Израиль отдельно от США», — сказано в сообщении КСИР.

Ранее силы КСИР запустили баллистические ракеты по американским объектам на территории Ирака. Обстрелам подверглись база в Эрбиле на территории Иракского Курдистана, и база «Аль-Асад» в западной части Ирана.

Как сообщает телеканал «Аль-Хадас», в результате ракетных ударов п базе «Аль-Асад» было уничтожено несколько самолетов ВС США.

Несколько американских самолетов уничтожено в результате ракетного удара по расположенной на западе Ирака авиабазе

3 января в результате ракетного удара вблизи аэропорта Багдада, совершенного США, был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

Приказ об обстреле лично отдал президент США Дональд Трамп. В Пентагоне заявили, что это якобы была самооборона, и назвали Сулеймани «террористом номер один в мире».

В свою очередь президент Хасан Роухани пообещал, что Иран и другие страны Ближнего Востока отомстят Америке. Известно, что иранские власти уже обратились с письмом к генсеку и Совбезу ООН, в котором напомнили о своих правах на самооборону.

Сообщается, что американский президент вызвал на срочное совещание главу Госдепартамента США Майка Помпео и министра обороны США Марка Эспера.