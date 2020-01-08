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Иран объявил о завершении пропорционального ответа на агрессию США

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Иран объявил о завершении пропорционального ответа на агрессию США

Тегеран, 8 января. Иран «завершил» пропорциональный ответ на американскую агрессию, жертвой которой стал генерал Касем Сулеймани. Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

В своем Twitter министр написал, что удар Ирана по базе в Ираке является мерой самообороны, так как с нее американцы осуществили атаку против иранских чиновников и граждан. Как отметил Зариф, Иран не желает эскалации и войны. По его словам, Тегеран предпримет защиту перед лицом любой агрессии.

«Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц», — написал глава иранского внешнеполитического ведомства.

В ночь на 8 января иранские Вооруженные силы осуществили массированную ракетную атаку на две военные базы в Ираке, где расквартированы войска США. Одна из них «Айн аль-Асад», расположенная на западе Ирака, вторая база расположена в Иракском Курдистане в районе аэропорта Эрбиля.

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