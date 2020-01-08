Операция Ирана против американских военных носила название «Мученик Сулеймани»

Тегеран, 8 января. Операция по атаке на американские военные объекты на территории Ирака силами Ирана носила название «Мученик Сулеймани». Соответствующее заявление Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) распространило агентство ISNA.

«Храбрые бойцы вооруженных сил КСИР в ходе успешной операции, получившей название «Мученик Сулеймани», выпустили десятки ракет класса «земля-земля» и разрушили военно-воздушную базу террористических оккупационных сил США, известную как «Айн-Асад», — говорится в сообщении.

По данным иранского телеканала Press TV, удар по объектам США в Ираке стал ответом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

По данным Пентагона, Иран выпустил «более дюжины баллистических ракет». Целями стали базы военных США и коалиции в Ираке, сообщило RT. По словам помощника главы Пентагона Джонатана Хоффмана точной информации о потерях убитыми или ранеными нет.

США 3 января объявили, что в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне высокопоставленного военного был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. В Белом доме заявили, что операция носила «оборонительный характер» и якобы преследовала цель защитить находящихся на Ближнем Востоке американских военных и дипломатов.

Высший совет нацбезопасности Ирана пообещал, что отомстит за убийство Сулеймани. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем назвал атаку проявлением терроризма со стороны США.