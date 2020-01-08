Трамп проводит совещание с главами Пентагона и Госдепа после атаки Ирана по базам США

Вашингтон, 8 января. Президент США Дональд Трамп был проинформирован об обстреле американских баз на территории Ирака, сообщает пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм. Также к американскому президенту прибыли на экстренное совещание глава Пентагона Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео.

«Мы в курсе сообщений о нападениях на объекты США в Ираке. Президента проинформировали, он внимательно отслеживает ситуацию и консультируется со своей командой по национальной безопасности», — сообщает пресс-секретарь.

Согласно имеющимся данным, атака на американские объекты осуществлена баллистическими ракетами. Как заявляет представитель Пентагона Джонатан Хоффман, запуски ракет производились с территории Ирака. Обстрелам подверглись база в Эрбиле на территории Иракского Курдистана, и база «Аль-Асад» в западной части Ирана. Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Напомним, 3 января в результате ракетного удара вблизи аэропорта Багдада, совершенного Соединенными Штатами Америки, был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Касем Сулеймани.

Приказ об обстреле лично отдал президент США Дональд Трамп. В Пентагоне заявили, что это якобы была самооборона, и назвали Сулеймани «террористом номер один в мире».

В свою очередь президент Хасан Роухани пообещал, что Иран и другие страны Ближнего Востока отомстят Америке. Известно, что иранские власти уже обратились с письмом к генсеку и Совбезу ООН, в котором напомнили о своих правах на самооборону.