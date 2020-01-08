Несколько американских самолетов уничтожено при ракетном ударе Ирана по базам США в Ираке

Багдад, 8 января. Несколько американских самолетов уничтожено в результате ракетного удара по расположенной на западе Ирака авиабазе «Айн аль-Асад». Об этом сообщил телеканал «Аль-Хадас».

Один из самолетов уничтожен на взлетно-посадочной полосе. База запросила медицинскую бригаду, отмечают СМИ.

В ночь на среду по базам США на западе и севере Ирака были нанесены удары баллистическими ракетами. Ответственность за атаки взял на себя Корпус стражей Иранской революции. В Минобороны США заявили, что «нет точной информации о каких-либо потерях убитыми или ранеными», сообщило RT.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились в начале января, после того, как в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой следовал высокопоставленный военный, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

По версии Белого дома, операция носила «оборонительный характер» и якобы преследовала цель защитить находящихся на Ближнем Востоке американских военных и дипломатов.

Высший совет нацбезопасности Ирана пообещал, что отомстит за убийство Сулеймани. Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем назвал атаку проявлением терроризма со стороны США.