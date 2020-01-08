Госдолг Украины вырос на 717 миллионов долларов за три месяца

Киев, 8 января. Долг Украины за три месяца увеличился более чем на 717 миллионов долларов, в государственный бюджет на 2020 год придется вносить изменения, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

Как утверждает Юрий Бойко, к повышению долга привели действия правительства и Национального банка Украины.

«В результате политики правительства и НБУ в последние три месяца долг Украины увеличился на 17 миллиардов гривен (около 717,3 миллиона долларов). Поэтому бюджет страны на 2020 год придется серьезно корректировать», — заявил украинский парламентарий.

По словам Бойко, бюджет не досчитал средств из-за недобора на таможне и спекуляций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Это и стало причиной задержек зарплат, и неполучения в госбюджет еще 80-90 миллиардов гривен (свыше 3,5 миллиарда долларов), сообщает украинский оппозиционер.

По мнению депутата, корень проблем — в спекулятивном капитале через облигации под девять процентов годовых.

«Завели спекулятивный капитал через облигации под девять процентов годовых. А это кабала для страны! Покажите мне, какое еще государство в мире выплачивает такие проценты. Зайдя в страну, этот спекулятивный капитал так «укрепил» гривну, что упали доходы бюджета», — говорит Бойко.

Из-за падения доходов украинского бюджета пришлось «резать» ряд социальных программ.

«Пришлось обрезать жизненно важные для страны платежи. Это касается развития, инфраструктурных проектов, программ, связанных с лекарствами, и так далее — начали резать все», — заявил парламентарий.

Ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявляла, что в 2020 году запланировано снижение государственного долга страны до 50% от ВВП.