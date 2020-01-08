Появилось видео запуска ракет по американским объектам в Ираке

Тегеран, 8 января. Появилось видео запуска иранских ракет по военной базе США 8 января 2020 года. Ответственность за удар взял на себя Корпус стражей революции (КСИР).

Ситуация на Ближнем Востоке накалилась после убийства иранского генерала элитного батальона «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани Вооруженными силами США. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал Вашингтону суровую месть.

Напомним, в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по автомобильной колонне в районе аэропорта в Багдаде, убив командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Распоряжение об атаке, обострившей ситуацию на Ближнем Востоке, отдал лично президент США Дональд Трамп.