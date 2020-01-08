Пентагон ожидает от Ирана мести после убийства Сулеймани

Вашингтон, 8 января. Пентагон ожидает, что Тегеран предпримет ответные шаги после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

«Мы должны ожидать, что они отомстят каким-то образом», — заявил Эспер.

По словам министра, США следят за перемещениями сил Ирана в регионе. Однако Эспер отказался их комментировать, чтобы не вдаваться в компетенцию разведки.

3 января США сообщили, что в районе воздушной гавани Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа. По версии Белого дома, операция носила «оборонительный характер» и якобы преследовала цель защитить находящихся на Ближнем Востоке американских военных.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал, что отомстит за убийство Сулеймани. Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем назвал атаку проявлением терроризма со стороны США.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что власти Ирана подготовили 13 сценариев мести за убийство Сулеймани.