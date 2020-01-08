Трамп не исключил, что США покинут Ирак «когда-нибудь»

Вашингтон, 8 января. Президент США Дональд Трамп не исключил, что американские войска когда-нибудь покинут Ирак. С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил перед журналистами во вторник.

«В какой-то момент мы хотим уйти, но сейчас не тот момент», — заявил Трамп.

По мнению президента «это будет худшее, что может случиться с Ираком». Если военные США уйдут из страны, у Ирана будет гораздо больше влияния, считает Трамп. Иракский народ «не хочет, чтобы Иран управлял страной», заключил он.

Ранее Трамп грозил Багдаду санкциями, если руководство Ирака будет относиться к США «неуважительно», сообщила «Газета.ру».

Требования об уход американских военных прозвучали в парламенте и правительстве Ирака после того, как Вашингтон провел на территории страны операцию по устранению командующего Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана генерала Касема Сулеймани.

Военное ведомство США 3 января сообщило об операции, в результате которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по приказу Трампа. Согласно версии Белого дома, операция носила «оборонительный характер», поскольку якобы преследовала цель защитить находящихся на Ближнем Востоке американских военных.

Высший совет национальной безопасности Ирана заверил, что отомстит за убийство Сулеймани.