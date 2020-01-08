КСИР Ирана раскрыл детали убийства Сулеймани американцами

Тегеран, 8 января. Автомобильную колонну, в которой находился иранский генерал Касем Сулеймани атаковал у аэропорта в Багдаде вертолет ВВС США, а не беспилотник, как утверждалось ранее, заявил представитель иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Муртада Карбани.

«Командир подразделения «Аль-Кудс» Касем Сулеймани и заместитель главы «Аль-Хашед Аш-Шааби» Абу Махди Аль-Мухандис были атакованы не с беспилотника, их атаковал американский вертолет», — утверждает Карбани.

Представитель КСИР опроверг информацию, что в Тегеране знают, откуда взлетел американский вертолет. Карбани подчеркнул, что у Иран есть в наличии высокоточное оружие, и он может атаковать любой американский объект в любое время.

«Арабский мир в преддверии сильного удара по американцам», — заявляет иранский генерал.

Пентагон 29 декабря нанес удар по объектам шиитской группировки «Хезболла» в Ираке и Сирии. В военном ведомстве США пояснили, что это ответ на «нападения» шиитов на иракскую базу, расположенную возле Киркука, где погиб гражданин США. После этого шииты стали штурмовать американское посольство в Ираке.

3 января США сообщило о спецоперации, во время которой в районе воздушной гавани Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному приказу Трампа. Согласно версии Белого дома, операция носила «оборонительный характер», поскольку якобы преследовала цель защитить американских военных, находящихся на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана пообещал, что отомстит за убийство Сулеймани. Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем назвал атаку проявлением терроризма со стороны США.