Дед Мороз в Севастополе облил ребенка кипятком во время представления

Севастополь, 8 января. Артист в костюме Деда Мороза облил кипятком ребенка во время представления в одном из домов Севастополя. Об этом сообщает пресс-службе МВД по региону.

Как сообщается, инцидент произошел во время заказанного представления в одном из домов. Ребенок был облит кипятком, после чего его срочно доставили в больницу, пишет газета «Известия».

«Проверку по факту проводят сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Устанавливается степень причинения ребенку телесных повреждений», — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Напомним, что ранее ФАН сообщал о конфузе, который произошел с музыкальным продюсером Яна Рудковская, когда ее сын получал поздравления от Деда Мороза.