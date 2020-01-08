ABC сообщило, что удар по базе США в Ираке был нанесел с территории Ирана

Вашингтон, 8 января. По американским базам в Ираке был нанесен удар баллистическими ракетами. Об этом со ссылкой на чиновника США сообщило агентство ABC.

С территории Ирана атакованы несколько военных объектов США в Ираке. По словам источника телекомпании, пострадал расположенный у города Эрбиль на севере Ирака американский объект, а также авиабаза Айн аль-Асад.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) подтвердил, что нанес ракетный удар по базе американской базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака, где расположены ударные беспилотники MQ-1C, один из которых принимал участие в операции по убийству иранского генерала Касема Сулеймани.