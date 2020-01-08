Суд США разрешил Telegram не предоставлять финансовую информацию

Вашингтон, 8 января. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк (США) отклонил ходатайство американской Комиссии по ценным бумагам и биржам о предоставлении дополнительной финансовой информации компанией Telegram Group Inc. Об этом свидетельствуют поступившие в электронную базу суда материалы.

Судья Кевин Кастел подчеркнул, что к 9 января сторона защиты должна будет предоставить подтверждение того, что эти банковские записи подпадают под «иностранное законодательство о защите данных».

Представители регулирующего органа 2 января подали ходатайство, чтобы обязать Telegram представить данные «об объемах, источниках и применении» полученных компанией и блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) путем продажи токенов Gram средств. По мнению заявителя, таким образом компания выручила 1,7 млрд долларов, в том числе 424,5 млн долларов на рынке США.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам считает, что Telegram не имела разрешения на осуществление данных операций.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Telegram не будет контролировать блокчейн-платформу TON после запуска и не станет брать обязательства по ее поддержке.