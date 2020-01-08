Ассоциация корреспондентов Белого дома раскритиковала его за «непрозрачность»

Вашингтон, 8 января. Ассоциация корреспондентов Белого дома подвергла его критике за недостаточную прозрачность в связи с отсутствием информации о встрече президента США Дональда Трампа с заместителем министра обороны Саудовской Аравии принцем Халедом бин Сальманом.

Журналисты остались недовольны тем, что Белый дом никак не анонсировал и не отчитывался о встрече Трампа с представителем Саудовской Аравии.

«Президент Трамп вчера встречался с замминистра обороны Саудовской Аравии в Белом доме, однако общественности ничего не было известно об этой встрече, пока саудовские власти не опубликовали сегодня заявление», — сказано в распространенном документе за подписью президента Ассоциации корреспондентов Джонатана Карла.

Карл отмечает, что информация о встрече с представителями других государств в Белом доме как минимум должна упоминаться в графике, а по ее итогам должно быть хотя бы краткое сообщение о ней.

«Это давно сложившаяся практика президентов от обеих партий. Вызывает беспокойство, что власти Саудовской Аравии более прозрачны, чем Белый дом в информировании о встрече с президентом в Овальном кабинете», — говорится в письме Ассоциации корреспондентов.

Спустя несколько минут после получения данного послания Дональд Трамп все же опубликовал пост в Twitter о проведенной встрече с саудовским замминистра обороны.

Как сообщает «Газета.ру», иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что, угрожая культурным объектам Ирана Дональд Трамп демонстрирует неуважение к международному праву.