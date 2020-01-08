Экс-советник Белого дома заявил, что убийство Сулеймани может усилить позиции ИГ в Ираке

Вашингтон, 8 января. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани, вероятно, усилит позиции запрещенной в России террористической группировки ИГ1 в Ираке, считает бывший советник Белого дома по нацбезопасности Гвенит Тодд.

По мнению эксперта, иракские сунниты могут надеяться, что Вашингтон защитит их от шиитского и иранского господства​​​. Но когда они поймут, что администрация США не готова к этому, количество новобранцев ИГ наверняка возрастет за счет людей умеренных взглядов.

«Иракцы не из числа шиитов чувствуют, что у них серьезные проблемы, и сопротивляются. В такой ситуации грань между ИГ и обычными оппозиционерами стирается», — отмечает специалист по нацбезопасности.

По его словам, «ИГ может получить выгоду от убийства Сулеймани».

Военное ведомство США 3 января сообщило об операции, в результате которой в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по приказу Трампа. Согласно версии Белого дома, операция носила «оборонительный характер», поскольку якобы преследовала цель защитить находящихся на Ближнем Востоке американских военных.

Высший совет национальной безопасности Ирана заверил, что отомстит за убийство Сулеймани.

1 Организация запрещена на территории РФ.