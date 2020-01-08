Пентагон объявил о намерении положить конец войне с Ираном

Вашингтон, 8 января. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США на намерены развязывать войну с Ираком, а наоборот, хотят положить ей конец

«Мы не собираемся начинать войну с Ираном, а готовимся к тому, чтобы положить ей конец». — заявил Эспер.

По словам министра обороны США, американская сторона очень хочет, чтобы Иран начал с ней переговоры.

«Как я говорил многим своим коллегам в последние несколько дней, мы хотим, чтобы произошла деэскалация ситуации, и чтобы Тегеран начал переговоры с нами. Мы считаем, что в настоящее время это было бы лучше всего», — говорит глава американского ведомства.

Также Марк Эспер заявил, что США приняли правильное решение «убрав игроков с поля боя» (имея ввиду иранского генерала Касема Сулеймани и лидера шиитского движения «Хезболла» Абу Махди Аль-Мухандиса). Как говорит Аспер, «Сулеймани был пойман с поличным».

«Один лидер террористической организации встречался с другим террористическим лидером, чтобы синхронизировать и спланировать дополнительные атаки на американских военных, дипломатов или объекты», — говорит глава Пентагона.

Напомним, что 3 января США сообщило о спецоперации, во время которой в районе воздушной гавани Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному приказу Трампа. Согласно версии Белого дома, операция носила «оборонительный характер», поскольку якобы преследовала цель защитить американских военных, находящихся на Ближнем Востоке. Высший совет национальной безопасности Ирана заверил в том, что отомстит за убийство Сулеймани.