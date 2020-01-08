Песков заявил, что Путин не планирует информировать Трампа о визите в Дамаск

Москва, 8 января. Российский лидер Владимир Путин пока не собирается информировать своего американского коллегу Дональда Трампа об итогах визита в Дамаск. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Журналисты задали Пескову вопрос, будет ли Путин сообщать Трампу об итогах своего визита в сирийскую столицу 7 января.

«Специально таких планов нет», — ответил Песков.

Визит Путин в Дамаск состоялся 7 января. Российский лидер провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, посетил командный пункт российской группировки войск ВС РФ в Сирии, а также проехал по улицам сирийской столицы. По словам Путин, обстановка в Сирии значительно улучшилась, однако в отдельных регионах наблюдается ее ухудшение.

Из Дамаска российский президент направился в Стамбул, где должны пройти переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, Россия объявила о начале операции в Сирии в 2015 году, когда большую часть страны контролировали различные группировки боевиков и террористы «Исламского государства»1. Огневая мощь ВКС РФ позволила обратить вспять ход войны — уже к концу 2016 года террористы ИГИЛ1 потерпели поражения на всех стратегических направлениях в Сирии, а связанные с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) исламские радикалы были отброшены от Дамаска и центральных районов Сирии.

В настоящее время Россия принимает самое деятельное участие в восстановлении мирной жизни в регионе, поддерживает Дамаск на «дипломатическом фронте» в ООН и поддерживает восстановление сирийской экономики.

1 Организация запрещена на территории РФ.