Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани

Стамбул, 8 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен обсудить с турецким коллегой Тайипом Реджепом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке, после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сообщается, что пресс-секретарь президента России ответил утвердительно на вопрос о том, будут ли лидеры РФ и Турции затрагивать тему обострения на Ближнем Востоке.

Ранее в Дамаске во время встречи с сирийским лидером Башаром Асадом Владимир Путин заявил, что обстановка на Ближнем Востоке, к сожалению, обостряется.

«Газета.ру» сообщает, что желание обсудить ситуацию в данном регионе есть и у Эрдогана.

«С первых часов после этого события (убийства Сулеймани. — Прим. ФАН) наш президент проводит очень плотную дипломатическую работу. Эта тема будет одной из главных в ходе переговоров с Путиным, который посетит нашу страну», — заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, «регион уже устал от постоянных столкновений и вмешательства внешних сил».