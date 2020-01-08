Песков сообщил о готовности России обсуждать Ливию с Вашингтоном

Москва, 8 января. Россия готова обсуждать с Соединенными Штатами ситуацию в Ливии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщал ранее президент США Дональд Трамп, он уже обсуждает сложившуюся ситуацию в Ливии с Турцией и Германией. Глава Белого дома почеркнул, что готов обсуждать ее и с Россией.

Журналиста спросили у Пескова, готова ли Россия вести с США переговоры по Ливии.

«Да», — ответил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, как установило Федеральное агентство новостей, Анкара поддерживает террористическое ПНС Ливии, обеспечивая бандитов оружием в обход эмбарго ООН, перебрасывая членов экстремистских организаций из Сирии, а также бойцов спецподразделений.

Кроме того, корреспондентам ФАН удалось выяснить, что 27 декабря из Турции в Ливию прибыли два самолета с военной «помощью» для террористов ПНС Ливии. ФАН провел собственное расследование, результаты которого подтверждают вмешательство Турции во внутренние дела Ливии.

А 2 января парламент Турции одобрил инициативу, которая позволяет стране направить свои вооруженные силы в Ливию. Впервые о планах Анкары стало известно в декабре. Позднее сообщалось, что ПНС Ливии, в состав которого входят террористы запрещенных в России организаций «Аль-Каида»1, «Исламское государство»1 и «Братья-мусульмане»1, направило Турции официальный запрос на предоставление военной помощи.

1 Организация запрещена на территории РФ.