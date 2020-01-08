Пушков ответил на нежелание Эстонии ратифицировать договор о границе с РФ

Москва, 8 января. Российская Федерация также не планировала ратифицировать договор о границе с Эстонией, заявил сенатор Алексей Пушков.

Российский сенатор на своей странице в социальных сетях посоветовал Эстонии «не питать иллюзий», и заявил, что Россия не намерена ратифицировать договор о границе.

«Этого не будет, пока призрак Тарту-1920 бродит по коридорам рийкикогу (эстонский парламент. — Прим. ФАН)», — пишет у себя в Twitter Пушков.

По словам Пушкова, в 2014 году у сторон был реальный шанс ратифицировать соглашение, однако по вине Таллинна шанс был упущен.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявлял, что Таллинн не намерен ратифицировать договор о государственной границе с Российской Федерацией от 2014 года, так как это аннулирует Тартуский мирный договор, что будет иметь «огромные юридические последствия».

Согласно Тартускому мирному договору от 1920 года Эстонии отошла часть исконно российских земель — Ивангород с окрестностями и часть Печорского района Псковской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

В Таллинне считают, что договор подтверждает суверенитет Эстонии, но в России его расценивают исключительно как исторический документ, утративший силу после вхождения страны в СССР.

«Известия» пишут, что спикер Хенн Пыллуаас ссылается на то, что современная Эстония, получившая независимость в 1991 году считает себя правопреемницей не Эстонской ССР, а Эстонской Республики, существовавшей с 1918 по 1940 год, «во всех проявлениях, включая государственную границу».