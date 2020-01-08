ВС Ливии сообщили, что ЛНА не намерена входить в Мисурату

Тобрук, 8 января. Официальный представитель ВС Ливии генерал Ахмед аль-Мисмари заявил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара не собирается входить в город Мисурата.

«Мы обезопасили нефтяной полумесяц (побережье залива Сирт, где находятся основные терминалы по экспорту углеводородов, – Прим. ФАН), выведя его из-под опасности, и у нас в настоящее время нет намерений двигаться на Мисурату. Сейчас мы пытаемся закрепить наши позиции внутри Сирта», — заявил аль-Мисмари.

Ливийский генерал также прокомментировал недавнюю операцию по освобождению города Сирт, который был отбит у боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в этот понедельник. Город был освобожден за несколько часов. По его словам, молниеносная операция имела своей целью избежать боевых действий непосредственно внутри Сирта.

Теперь части ЛНА продвинулись на запад и находятся примерно в ста километрах от Мисураты, освободив населенные пункты Эль-Хиша и Бугрейн.

В настоящее время в Триполи заседает подконтрольное западным странам Правительство национального согласия Ливии, которое напрямую связано с рядом террористических группировок. Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара тем временем проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама» с целью освободить страну от боевиков, захвативших ливийские земли после поддерживаемой США революции 2011 года. Весной Хафтар повел ЛНА на Триполи.