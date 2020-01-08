Иран обвинил США в акте международного терроризма после убийства Сулеймани

Тегеран, 8 января. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими ВС является актом международного терроризма, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Их [США] дни в регионе сочтены, и не потому, что кто-то предпринимает в их отношении какие-то действия, а потому, что им не рады. Это — акт государственного терроризма, это — акт агрессии в отношении Ирана, и мы дадим ответ. США придется осознать реальность - люди в регионе испытывают гнев, они хотят ухода США», — заявил Джавад Зариф.

Он подчеркнул, что ответ Ирана будет пропорциональным, так как Тегеран, в отличие от Вашингтона, не намерен пренебрегать международными законами. Джавад Зариф добавил, что президент США Дональд Трамп должен извиниться за убийство Сулеймани и изменить свой внешнеполитический курс.

Глава иранского МИД отметил, что Трамп демонстрирует неуважение к международному праву, а также готовность совершать военные преступления, что следует из его недавней речи о возможных ударах США по иранским культурным центрам.

По словам Зарифа, Иран готов нанести ответный удар в любой момент, так как на его стороне люди данного региона.

Напомним, что 3 января военное ведомство США сообщило об операции, во время которой в районе воздушной гавани Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по личному приказу Трампа. Согласно версии Белого дома, операция носила «оборонительный характер», поскольку якобы преследовала цель защитить американских военных, находящихся на Ближнем Востоке.

Высший совет национальной безопасности Ирана заверил в том, что отомстит за убийство Сулеймани.