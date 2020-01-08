Росстандарт рассказал о нововведениях при поверке счетчиков

Москва, 8 января. Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом поверки счетчика, имеющим юридическую силу, исходя из новых поправок в российском законодательстве. Сообщается, что бумажные свидетельства о поверке будут носить необязательный характер и оформляться по желанию владельца прибора.

Данные нововведения предусматривают поправки в закон «Об обеспечении единства измерений», которые были приняты в соответствии с программой «Цифровая экономика» в конце декабря 2019 года.

Как объясняют в Росстандарте, после поверки счетчика на месте, специалист в течение суток должен внести данные в реестр ФГИС «Аршин». Владельцы приборов могут сверять результаты осмотров зайдя в раздел «Сведения о результатах поверки средств измерений» и введя заводской номер своего счетчика. Тогда реестр предоставит владельцу информацию о его счетчике и результатах поверки.

Жители России смогут ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате очередной поверки. Это позволит избежать мошенничества, когда владельцам приборов навязывают поверку или замену счетчика под предлогом истечения сроков.

«Альтернативное «хождение» бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов», — сообщает глава Росстандарта Алексей Абрамов.

По его словам, исключить данное явление поможет лишь электронная фиксация результатов поверки и утверждения типов средств измерений.

Нововведения вступают в силу в конце сентября 2020 года.

Как сообщает «Газета.ру», ранее Росстандарт выявил в России свыше 1,5 млн автомобилей, оборудованных опасными для жизни подушками безопасности.