ليبيا ، نتائج 7 يناير: الجيش الوطني الليبي يحرر أخيرا مدينة سرت

ليبيا ، 7 يناير: أعربت سلطات سرت ، التي تم تحريرها من حكومة الوفاق الوطني الليبي ، عن تأييدها للجيش الوطني الليبي والحكومة في طبرق ، ورفضت تونس نقل القوات التركية إلى ليبيا عبر البلاد ، وسيناقش وزير الخارجية المصري مع الزملاء الأتراك التدخل التركي في الشؤون الليبية

كان تحرير سرت من مقاتلي حكومة الةفاق الوطني نصرًا مهمًا للجيش الوطني الليبي

كان الاستيلاء على مدينة سرت من قبل الجيش الوطني الليبي إنجازًا مهمًا في تحرير البلاد من المسلحين. يرحب السكان المحليون بالجيش ، بينما تبدأ الحكومة الليبية الشرعية في تقديم المساعدة للمواطنين.

عشية الجيش الليبي سيطر على واحدة من أكبر المدن في ليبيا - سرت. في السابق ، كان هناك العديد من العصابات التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية في طرابلس. تمكنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من احتلال المدينة خلال ثلاث ساعات. وقد تم تسهيل ذلك بمساعدة المقاتلين الموجودين في المدينة الذين توقفوا عن حماية أرباب عملهم وبدأوا بمساعدة الجيش.

و قد تم تحرير مدينة سرت دون معارك خطيرة. حيث دخل مقاتلو الجيش الوطني الليبي المدينة من عدة جهات ، بما في ذلك من البحر ، باستخدام قوة الهبوط. في الماضي ، وقف المقاتلون الذين نسيطر عليهم حكومة الوفاق الوطني مع الجيش وساعدوا الجنود على تمهيد الطريق أمامهم للمركز للوصول إلى مرافق مهمة من الناحية الاستراتيجية. بعد ذلك ، قام جزء من أعضاء هذه الجماعات المسلحة بتسليم أسلحتهم ، ورفضهم الذهاب ضد الجيش ، واختار الجزء الآخر القتال إلى جانب الجيش.

في الوقت نفسه ، حاول جانب حكومة الوفاق الوطني الليبي بكل وسيلة ممكنة إلقاء معلومات كاذبة. وذكروا أن سرت لا يزال تحت سيطرة العصابات. ولكن في الآونة الأخيرة ، أصدر ممثلو الجماعات المسلحة التابعة لقوات الدفاع في سرت وعملية البنيان المارس بيانًا يدحضون هذه البيانات. واعترفوا بأن المسلحين الذين تسيطر عليهم الحكومة المحلية كان عليهم أن يتراجعوا قبل هجوم الجيش الوطني الليبي.

الآن ممثلون عن السلطات الشرعية في ليبيا يغادرون إلى سرت لمساعدة الأشخاص الذين ظلوا لفترة طويلة تحت سيطرة النظام الإرهابي لحكومة الوفاق الوطني وفقا لصحيفة العنوان الليبية حيث أعلن رئيس وزراء الحكومة الشرقية الليبية في طبرق عبد الله آل ثاني تقديم خدمات الطوارئ للجهات الحكومية والخدمات العامة لتزويدهم بكل ما هو ضروري.وقد رحب السكان المحليون في هذا الوقت بكل طريقة ممكنة بالجيش الوطني الليبي ونظموا احتفالًا بهذه المناسبة.

من الملاحظ أيضا أن تراجع المسلحين كان مصحوبًا أيضًا بإدخال الجيش التركي في ليبيا. حدث هذا بعد توقيع الاتفاق بين رئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج. تسببت الوثيقة في غضب العديد من القبائل البارزة وممثلي السياسة والمواطنين العاديين.حيث بدأ الليبيون في الاحتجاج على العدوان التركي وعودة الاستعمار العثماني إلى بلادهم و قيادة "الحكومة" المحلية غير الشرعية التي اتهموها بالخيانة.

احتشدت تركيا بتقديم جيشها للجمهور الليبي ، الذي انضمت إليه الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني سابقًا.حيث قرروا أن يتحدوا قبل تهديد عدو جديد يتقدم. ونتيجة لذلك ، تم الاستيلاء على الكثير من المعدات التركية العاملة في أراضي سرت ، بما في ذلك موقع مراقبة Bayraktar UAV ، الذي زودته أنقرة للمسلحين.

تم تزويد تركيا بالمعدات والأسلحة العسكرية للوفاق التي يسيطر عليها الإرهابيون منذ عام 2019. العرض يأتي عن طريق البحر والجو بكميات كبيرة. في الوقت نفسه ، أرسلت أنقرة المتمردين السوريين لدعم حكومة طرابلس. بدأت انتشار العصابات بعد أن بدأ الجيش العربي السوري في تحرير الأراضي التي تحتلها الجماعات المسلحة في محافظة إدلب.

في ليبيا ، عملية الكرامة لمكافحة الإرهاب مستمرة منذ عام 2014. الهدف من الحملة هو تحرير البلاد من الإرهابيين. يخضع المسلحون لسيطرة حكومة الوفاق الغير الشرعية.

أعلنت ليبيا المعفاة من حكومة الوفاق دعمها للجيش الوطني الليبي والحكومة في طبرق

أدى تحرير الجيش الوطني الليبي لسرت من المسلحين إلى إحلال السلام والهدوء. صرح بذلك مبعوث الحكومة الشرقية الليبية في طبرق عارف علي نايد.

ووفقا له ، بعد أن سيطر الجيش الليبي على سرت وأخذها من إرهابيي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ، أعيد تشغيل خدمات البنية التحتية الأساسية - على سبيل المثال ، تم فتح المستشفيات والمدارس.

"لقد تطورت العملية من الجيش إلى الشرطة. الآن أصبح سكان سرت في أمان تام".

وقال المبعوث إن الحكومة الشرعية الليبية أمرت لجنة الطوارئ بتزويد سكان المدينة بإمدادات من مياه الشرب والخبز ، وكذلك توفير المساعدة الطبية اللازمة. الوكالة مسؤولة أيضًا عن استعادة الشبكة الكهربائية والاتصالات.

وقال نايد إن سلطات سرت عقدت اجتماعًا أعلنت فيه الدعم الكامل للجيش الوطني الليبي وحكومة البلاد في طبرق..

دخل الجيش ، بقيادة المشير حفتر ، مدينة سرت ، واحدة من أكبر المدن في ليبيا ، يوم الاثنين. تمكن الجيش من احتلال المدينة في ثلاث ساعات فقط ودون معارك خطيرة. وقد تيسر ذلك بمساعدة المقاتلين في المدينة الذين توقفوا عن حماية أرباب عملهم وبدأوا بمساعدة الجيش.و قد استقبل السكان المحليون والسياسيون والتقوا بالجيش بفرح حيث بدأ الناس بالفعل بالاحتفال بمرحلة انتقال المدينة تحت سيطرة القوات الليبية.

منذ عام 2014 ، يدير الجيش الوطني الليبي عملية الكرامة في ليبيا لمكافحة الإرهاب. الغرض من الحملة هو تحرير البلاد من الإرهابيين. ظهرت جماعات مسلحة بأعداد كبيرة بعد الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011. يتم السيطرة على المتشددين من قبل حكومة الوفاق غير المشروعة ، والتي تم إنشاؤها بشكل مصطنع بدعم من الجميع.

تونس ترفض نقل الجيش التركي إلى ليبيا عبر البلاد

رفضت الإدارة الرئاسية التونسية طلب تركيا ، التي طلبت الإذن بنشر قوات برية في ليبيا عبر الحدود التونسية. جاء ذلك من خلال موقع Alsaaa24.

تونس ليست أول دولة ترفض مساعدة أنقرة في نقل الجنود إلى ليبيا. كما ذكر النائب الجزائري وعضو الجمعية الوطنية عبد الوهاب الزعيم من قبل أن الجزائر لن تسمح للجيش التركي بعبور أراضي البلاد إلى ليبيا.

يجدر بالذكر أنه بعد اغتيال الزعيم الليبي معمر القذافي في عام 2011 ، بدأت الأزمة في ليبيا.جيث تم الاستيلاء على عاصمة طرابلس من قبل حكومة الوفاق الوطني الليبي الإرهابية ، بقيادة فايز السراج. عصابات ما يسمى بحكومة الوفاق قامت باختطاف الناس ، والانخراط في تجارة العبيد ، وارتكاب جرائم أخرى. يتم تنفيذ العملية ضد الإرهابيين في حكومة الوفاق من قبل الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر.

في وقت سابق ، أرسلت أنقرة لأول مرة رسميا الجيش إلى طرابلس لتسهيل عملية إرهابيي الوفاق في ليبيا.حيث قدمت تركيا بالفعل دعمًا غير رسمي الذي تم إنشاؤه بشكل مصطنع من خلال توفير الأسلحة لعصابات تجاوزت حظر الأمم المتحدة ونقل المسلحين من سوريا إلى طرابلس.

وزير الخارجية المصري يبحث مع الزملاء الأتراك التدخل التركي في الشؤون الليبية

سيناقش وزراء خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان وإيطاليا التدخل التركي في الشؤون الليبية في اجتماع يعقد في 8 يناير.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان "تنوي القاهرة عقد اجتماع يوم الأربعاء (...) لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا وسط تصاعد التوتر بشأن قرار تركيا نشر قوات عسكرية في دولة مزقتها الحرب."

وأشارت الوكالة إلى أن الغرض من الاجتماع هو تحقيق تسوية سلمية للوضع في الدولة الأفريقية. من المتوقع أيضًا أن يناقش الوزراء البحر الأبيض المتوسط ​​، أو بالأحرى ، اتفاق تركيا وما يسمى بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا. المذكرة التي تسمح لأنقرة بغزو مياه الآخرين في البحر الأبيض المتوسط ​​، تسببت في رد فعل سلبي حاد في المجتمع العالمي.

نذكر أيضا ، في 3 يناير ، صدق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مشروع قانون ينص على إرسال قوات إلى ليبيا. تم اتخاذ هذا القرار بعد قيام جهاز حكومة الوفاق، المدان بصلاته بالمنظمات الإرهابية الدولية كداعش ، والقاعدة، وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة من قبل الاتحاد الروسي ، بإرسال طلب رسمي إلى أنقرة للمساعدة العسكرية.

منذ عام 2014 ، يدير الجيش الوطني الليبي ، بقيادة المشير خليفة حفتر ، عملية الكرامة في ليبيا ضد المتشددين الذين استولوا على الأراضي الليبية بعد ثورة 2011.

و قد أجرت وكالة الأنباء الفيدرالية تحقيقاتها الخاصة ووجدت أن أنقرة تقوم منذ فترة طويلة بتزويد الإرهابيين التابعين للوفاق بالمعدات والذخيرة العسكرية ، على الرغم من حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.